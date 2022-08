illimity, utile in crescita trainato da nuovi volumi record

illimity

(Teleborsa) -, il gruppo bancario fondato da Corrado Passera e quotato su Euronext STAR Milan, ha registrato undi 15,8 milioni di euro nel2022 (+6% a/a), per un totale di 31,5 milioni di euro nel2022, valore in crescita del 15% rispetto al primo semestre del 2021 (27,4 milioni di euro). Si tratta del migliore secondo trimestre di sempre in termini di, con circa 394 milioni di euro di crediti e investimenti originati, valore in crescita del 51% rispetto a quanto realizzato nel secondo trimestre dell'anno precedente. Complessivamente, iraggiungono quasi 3,2 miliardi di euro al 30 giugno 2022, in crescita del 37% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente e del 13% rispetto a marzo 2022.Ilnel secondo trimestre del 2022 si attesta al 60%, in crescita di 3 punti percentuali rispetto al trimestre precedente per effetto degli investimenti nelle nuove iniziative (tra cui b-ilty e Quimmo). Il rapporto tra i crediti dubbi lordi organici e i crediti lordi organici totali al 30 giugno 2022 originati dall'avvio dell'operatività di illimity si conferma su livelli contenuti e pari allo 0,9%.Ilè al 16,1%, mentre la solida posizione di(pari a circa 600 milioni di euro) è "disponibile per il reinvestimento nelle future opportunità di business", sottolinea la società."Siamo molto soddisfatti dei solidi risultati riportati nel secondo trimestre dell'anno, il migliore di sempre in termini di generazione di business - ha commentato Corrado Passera, CEO e fondatore di illimity - Laconferma la dinamicità di tutte le Divisioni, pronte a cogliere le opportunità connesse alla costante espansione dei nostri mercati di riferimento"Il CdA, preso atto delledel, ha deliberato l'individuazione dinel ruolo di nuovo Chief Financial Officer (CFO) di illimity, avviando pertanto l'iter regolamentare ai fini della nomina. Già Head of Strategy, Sustainability & IR, Silvia Benzi ha affiancato l'AD ed il management team nel processo di fondazione della Banca a partire fin dal 2018, partecipando alla costituzione di SPAXS, veicolo da cui è poi nata illimity e seguendone poi tutte le evoluzioni.Silvia Benzi ha maturatocon competenze nel Corporate Development, Strategic Planning, M&A e IR. Il suo percorso inizia in JPMorgan come equity analyst e prosegue con un'esperienza in consulenza in PwC e nell'investment management come Buy Side Analyst sul settore finanziario europeo in un hedge fund.