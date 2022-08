Tokyo in ribasso su tonfo Softbank. Chiuse borse India e Singapore

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -. La holding finanziaria ha registrato una perdita netta attribuibile agli azionisti di 3,16 trilioni di yen (circa 23,3 miliardi di dollari) nel trimestre aprile-giugno, rispetto a un utile netto di 761,5 miliardi di yen nello stesso periodo dell'anno scorso. L'azienda, che gestisce i più grandi fondi al mondo di venture capital incentrati sulla tecnologia, ha sofferto il sell-off dei titoli tech a livello globale.Intanto, lea luglio sono aumentate del 20,1% rispetto all'anno precedente a 1,84 milioni e le vendite di auto elettriche hanno rappresentato il 26,4% del totale e sono aumentate del 117,3%.Continuano le, con il comando dell'Esercito cinese che ha dichiarato di stare continuando a tenere esercitazioni militari nei mari e nello spazio aereo intorno all'isola di Taiwan.Scambi in ribasso per la Borsa di, che accusa una flessione dello 0,96% sul, troncando così la scia rialzista sostenuta da quattro guadagni consecutivi, iniziata mercoledì scorso, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,09%. Sulla parità(+0,03%); leggermente positivo(+0,43%). Senza direzione(+0,18%). Chiuse le borse in India e Singapore.Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,13%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,08%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento per l'è pari 0,17%, mentre il rendimento deltratta 2,74%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,7%)03:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 2,4%; preced. 2,5%)03:30: Prezzi produzione, annuale (atteso 6%; preced. 6,1%).