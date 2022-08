Borse europee caute. Milano corre sola grazie a energia e banche

Equita

(Teleborsa) -, dopo i pesanti cali delle ultime due sedute, e fa molto meglio delle altre borse europee, che archiviano la seduta sulla parità. A trainare la Borsa di Milano sono i titoli(sostenuti dai prezzi del petrolio in rialzo a causa dei timori sulla scarsità dell'offerta ) e. Deboli lea causa delle discussioni sulla potenziale introduzione di un tetto europeo al prezzo del gas. "I potenziali interventi regolatori alimentano a nostro avviso incertezza sull'intero settore", sottolinea. Continua a preoccupare la crisi energetica europea, con il prezzo del gas che ha fermato per il momento la sua corsa ma rimane dieci volte più costoso di un anno fa."Si sta aprendo una- commenta Steven Bell, Chief Economist EMEA di Columbia Threadneedle Investments - La prospettiva di prezzi alle stelle per il gas naturale per quest'inverno sembra destinata a determinare una recessione in Europa e nel Regno Unito. Al contrario, la forza dell'economia statunitense implica che la Federal Reserve dovrà continuare ad alzare i tassi di interesse fino a quando non riuscirà a provocare una recessione".Cautela sui rialzi dei tassi nell'Eurozona è stata espressa da, membro del comitato esecutivo della Banca centrale europea (BCE). "Forse dovremo aggiustare ulteriormente la nostra posizione monetaria, ma dobbiamo essere pienamente", ha detto durante un evento della European Economic Association. "Se avremo un rallentamento significativo o addirittura una recessione, questo mitigherà le pressioni inflazionistiche", ha aggiunto.Leggera crescita dell', che sale a quota 0,9985. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,93%. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+3,56%), che raggiunge 93,58 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +232 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento delpari al 3,63%.pensosa, con un calo frazionale dello 0,27%, tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%, e giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,26%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dello 0,97% sul; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dello 0,91% rispetto alla chiusura di ieri. Guadagni frazionali per il(+0,51%); in frazionale calo il(-0,44%).Dai dati di chiusura di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,41 miliardi di euro, in ribasso (-8,58%), rispetto ai precedenti 1,54 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,53 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,51 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, effervescente, con un progresso del 10,97%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento dell'8,84%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,75%.Decolla, con un importante progresso del 2,44%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,29%.In perdita, che scende del 2,33%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,74%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,71%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,61%),(+2,54%),(+2,26%) e(+2,24%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,04%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,41 punti percentuali.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,98%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,83%.