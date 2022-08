Mercati europei in recupero, prezzo gas inverte rotta

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -che, dopo un avvio debole, recuperano terreno prendendo spunto dall'inversione di rotta del prezzo del gas tornato a scendere dopo la nuova fiammata della vigilia. Sullo sfondo resta la prudenza con gli addetti ai lavori che aspettanoin occasione del meeting di Jackson Hole in cui venerdì 26 parlerà Powell. Il presidente Fed potrebbe offrire un po' di chiarezza sulla velocità dei prossimi rialzi dei tassi e sulle sue aspettative su quanto alti dovranno salire i tassi prima che l'inflazione sia riportata sotto controllo.Sul mercato valutario, l'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 0,9935. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,43%. Seduta positiva per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mostra un guadagno dell'1,63%.Avanza di poco lo, che si porta a +234 punti base, evidenziando un aumento di 5 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,64%.si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,44%, fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,35%;,bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,28%. A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dello 0,85%, a 22.354 punti; sulla stessa linea, ilcontinua la giornata in aumento dello 0,85%.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 5,69%. In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,88%.Decolla, con un importante progresso del 2,70%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 2,49%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,16%.Calo deciso per, che segna un -1,41%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,07%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,95%.del FTSE MidCap,(+4,24%),(+2,57%),(+2,39%) e(+2,20%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,95%.In apnea, che arretra del 2,26%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,20%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,18%.Tra lepiù importanti:02:30: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52,1 punti)10:00: PMI servizi (atteso 50,5 punti; preced. 51,2 punti)10:00: PMI composito (atteso 49 punti; preced. 49,9 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 49 punti; preced. 49,8 punti)15:45: PMI servizi (atteso 49,2 punti; preced. 47,3 punti).