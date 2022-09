L'Europa avvia settembre in rosso. Pesano timori recessione e banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scambia in netto calo, in accordo con gli altri Listini continentali, con i timori degli investitori di una, mentre concentrano la loro attenzione sulle prossime mosse delle banche centrali, con l'ipotesi di interventi aggressivi, per raffreddare la corsa dell'inflazione.Non aiuta il dato sull'Eurozona relativo alla manifattura che ha evidenziato il terzo calo di fila . "Gli indicatori anticipatori delle tendenze suggeriscono che è probabile un intensificarsi della contrazione, potenzialmente in modo marcato, nei prossimi mesi, con un incremento di rischio di recessione", ha dichiaratoLa giornata è ancora ricca di appuntamenti macroeconomici. Fari puntati sul PIL finale del secondo trimestre dell'Italia, mentre dagli Stati Uniti attesi il PMI manifatturiero, le richieste settimanali dei sussidi di disoccupazione e la spesa in costruzioni.Sul mercato valutario, sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,004. Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,46%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 87,14 dollari per barile, in forte calo del 2,69%.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +235 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,98%.tonfo di, che mostra una caduta dell'1,73%, lettera su, che registra un importante calo dell'1,67%; scende, con un ribasso dell'1,68%. Pioggia di vendite sul listino milanese, che scambia con una pesante flessione dell'1,54%: ilprosegue in tal modo una serie negativa, iniziata venerdì scorso, di cinque ribassi consecutivi; sulla stessa linea, viene venduto parecchio il, che continua la seduta a 23.219 punti., segna un buon incremento, che riporta un +0,97% rispetto al precedente.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,74%.Crolla, con una flessione del 2,77%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,77%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,59%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,76%),(+1,96%) e(+1,50%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,92%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,11%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,07%.In perdita, che scende del 3,38%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:02:30: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 52,1 punti)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 50,4 punti)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -6,5%; preced. -9,6%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,4%; preced. -1,5%)10:00: PMI manifatturiero (atteso 49,7 punti; preced. 49,8 punti).