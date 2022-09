Tonica Wall Street dopo dati sul mercato del lavoro

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

energia

materiali

finanziario

Chevron

Honeywell International

JP Morgan

Apple

Lululemon Athletica

Broadcom

Okta

Datadog

Pinduoduo Inc Spon Each Rep

Baidu

JD.com

Vertex Pharmaceuticals

(Teleborsa) - Partenza al rialzo per la borsa di Wall Street dopo il poker di ribassi messo a segno in questa ottava. Il listino americano dovrebbe riuscire a chiudere la seduta odierna in territorio positivo sostenuto dal rapporto mensile sul lavoro USA che ha mostrato un rallentamento della crescita degli occupati, seppur ad un ritmo inferiore a quanto stimato dal mercato, consentendo di scommettere su una Federal Reserve meno aggressiva sui tassi di interesse.Nel mese di agosto, sono stati guadagnati 315.000 posti di lavoro rispetto al mese precedente, mentre gli analisti attendevano un aumento di 300.000 posti. La disoccupazione è salita dal 3,5% di luglio al 3,7%, contro attese per una conferma del 3,5%. Sempre per oggi è atteso un aggiornamento sugli ordinativi industriali.Intanto sul fronte petrolio, ihanno approvato il piano che prevede di fissare unche proviene dalla Russia.Sulle prime rilevazioni, ilmostra un guadagno frazionale dello 0,40%; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per l', che arriva a 3.991 punti. Poco sopra la parità il(+0,51%); come pure, guadagni frazionali per l'(+0,56%).Risultato positivo nel paniere S&P 500 per i settori(+1,38%),(+1,25%) e(+0,91%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+1,10%),(+1,04%),(+1,01%) e(+0,97%).Tra idel Nasdaq 100,(+10,21%),(+3,04%),(+1,72%) e(+1,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,74%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,69%.Scende, con un ribasso del 2,47%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,37%.Tra ledi maggior peso nei mercati nordamericani:14:30: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,5%)14:30: Variazione occupati (atteso 300K unità; preced. 477K unità)16:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,2%; preced. 2%)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,33 Mln barili)16:00: Scorte ingrosso, mensile (preced. 1,8%).