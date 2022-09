Wall Street positiva, occhi su Apple e Twitter

Apple

(Teleborsa) - Wall Street continua la sessione in rialzo, con gli occhi degli investitori puntati sulla Federal Reserve ormai convinti che alzerà i tassi d'interesse, di 75 punti base per la terza volta consecutiva, alla prossima riunione in agenda il 20-21 settembre.Sul fronte corporate, focus sul titolonel giorno di presentazione dei suoi nuovi prodotti. In risalto anchedopo che un giudice del Delaware ha respinto la richiesta di Elon Musk, patron di Tesla, di rinviare a novembre l'inizio del processo che lo vede opposto a Twitter, fissato il 17 ottobre. L'amministratore delegato di Tesla, però, ha ottenuto di poter aggiungere alla sua controcausa la testimonianza di un "informatore" che ha recentemente accusato la piattaforma social di aver nascosto e ignorato la presenza di gravi vulnerabilità al suo sistema di protezione.Tra gli indici statunitensi, ilavanza a 31.434 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per l', che continua la giornata a 3.953 punti. In denaro il(+1,28%); come pure, buona la prestazione dell'(+0,97%).In buona evidenza nell'S&P 500 i comparti(+2,55%),(+1,89%) e(+1,71%). Il settore, con il suo -1,49%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+3,01%),(+1,95%),(+1,85%) e(+1,70%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,65%.(+5,61%),(+5,09%),(+5,06%) e(+3,54%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,15%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,35%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,70%.Tra i datisui mercati statunitensi:14:30: Bilancia commerciale (atteso -70,3 Mld $; preced. -80,9 Mld $)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 232K unità)17:00: Scorte petrolio, settimanale (preced. -3,33 Mln barili)16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,8%; preced. 1,8%)14:30: Prezzi consumo, mensile (preced. 0%).