Borse europee giù dopo parole Lagarde: su tassi disposti ad andare oltre

(Teleborsa) - Alla BCE "se dovremo andare oltre" il livello dei tassi di interesse che attualmente si ritiene riuscirà a far rientrare l'inflazione ai livelli obiettivi "lo faremo, perché". Lo ha affermato lanella conferenza stampa al termine del Consiglio direttivo che ha energicamente ed ampiamente atteso alzato i tassi di interesse in UE di 75 punti base.Subito dopo le parole di Lagarde le principali borse europee hanno preso la via del ribasso per poi recuperare terreno pur restando in territorio negativo. La numero uno della banca centrale europea ha dunque confermato la linea dura della BCE.Inoltre Francoforte ha rivisto al rialzo le stime di inflazione e rivedendo al ribasso le previsioni di crescita economica.Sul mercato valutario, lieve calo dell', che scende a quota 0,998. L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1.715,4 dollari l'oncia. Sessione euforica per il greggio, con il petrolio (Light Sweet Crude Oil) che mostra un balzo dell'1,79%.Lieve calo dello, che scende a +226 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,92%.scivola, con un netto svantaggio dell'1,15%, sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,45%; si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,58%. Prevale la cautela a Piazza Affari, con ilche continua la seduta con un leggero calo dello 0,50%; sulla stessa linea, si muove al ribasso il, che perde lo 0,50%, scambiando a 23.319 punti.di Milano, troviamo(+3,92%),(+2,94%),(+1,72%) e(+0,75%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,96%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,03%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,96%.Scende, con un ribasso del 2,79%.del FTSE MidCap,(+4,35%),(+3,68%),(+2,02%) e(+1,96%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,87%.Crolla, con una flessione del 4,54%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,49%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 4,23%.Tra lepiù importanti:01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,7%; preced. 0,1%)01:50: Partite correnti (atteso 714 Mld ¥; preced. -132 Mld ¥)07:30: Occupazione, trimestrale (atteso 0,5%; preced. 0,3%)08:45: Partite correnti (preced. -1,5 Mld Euro)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 240K unità; preced. 228K unità).