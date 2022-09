Ottima seduta per Piazza Affari, trainata dalle banche

MPS

Anima

Avio

Seco

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

BPER

Banca Mediolanum

Fineco

Banca MPS

Seco

Banca Ifis

Tinexta

Antares Vision

Carel Industries

SOL

B.F

(Teleborsa) -, che si allinea all'ottima performance delle principali borse europee. A trainare Milano sono le, ancora in scia alda parte della BCE, che aiuta i margini degli istituti di credito. Continuano a tenere banco le indiscrezioni uscite a valle della riunione di Francoforte, secondo cui alcuni membri sarebbero favorevoli ad un altro rialzo da 75 punti base a ottobre. I segnali "hawkish", tra cui le parole di Joachim Nagel , spingono anche l'andamento dell'euro.Sul fronte macroeconomico, la segna una marginale ripresa a luglio (dopo due mesi in diminuzione), anche se resta negativa la dinamica congiunturale nella media dell'ultimo trimestre. Il PIL del Regno Unito cresce meno delle attese a luglio, con la produzione industriale che delude gli analisti.Tra le storie di giornata,conche sarebbe pronta a iniettare fino a 250 milioni di euro nell'imminente aumento di capitale iperdiluitivo (che aveva spinto le vendite nelle ultime settimane., che ha ridotto la guidance sull'EBITDA e l'utile netto a causa del rincaro dei costi energetici., che ha confermato l'outlook dopo un primo semestre in forte crescita.L'continua la sessione in rialzo e avanza a quota 1,013. L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,57%. Il(Light Sweet Crude Oil), in aumento (+0,42%), raggiunge 87,15 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +229 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,96%.svettache segna un importante progresso dell'1,52%, si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,32%, e denaro su, che registra un rialzo dell'1,24%.Giornata di forti guadagni per, con ilin rialzo dell'1,69%, continuando la scia rialzista evidenziata da cinque guadagni consecutivi, innescata martedì scorso; sulla stessa linea, giornata brillante per il, che avanza a 24.471 punti. In denaro il(+1,34%); come pure, buona la prestazione del(+1,08%).di Milano, troviamo(+7,06%),(+5,07%),(+3,75%) e(+3,11%).del FTSE MidCap,(+13,74%),(+5,64%),(+4,79%) e(+4,40%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,56%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,69%.Tentenna, che cede lo 0,57%.Tra i dati08:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. -0,9%)08:00: Produzione industriale, annuale (atteso 1,9%; preced. 2,4%)10:00: Produzione industriale, annuale (atteso -0,4%; preced. -1,1%)10:00: Produzione industriale, mensile (atteso 0,3%; preced. -2%)01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%).