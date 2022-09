Tokyo positiva, borse cinesi e Seoul chiuse

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -continua la sessione in rialzo, con ilche avanza dell'1,01%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso. Spicca la performance positiva dei, in quanto i giornali del paese hanno scritto che il governo sta pianificando di riprendere i viaggi individuali, eliminando il requisito di ingresso per le prenotazioni di tour di gruppo.Gli scambi sui mercati asiatici sono comunque ridotti, vista ladelle borse cinesi, di Hong Hong e della Corea del Sud. Poco sopra la parità(+0,67%); come pure, sale(+1%).Questa settimana, il presidente cinesedall'inizio della pandemia di coronavirus. In particolare, mercoledì incontrerà in Kazakistan il presidente della Russia Vladimir Putin in occasione della Shanghai Cooperation Organization.Rialzo marcato per l', che tratta in utile dello 0,96% sui valori precedenti. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,49%. Moderatamente al rialzo la prestazione dell', che scambia con una variazione percentuale dello 0,50%.Il rendimento dell'è pari 0,25%, mentre il rendimento delscambia 2,65%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,9%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso -0,8%; preced. 0,9%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 1%; preced. 9,2%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -2.398,2 Mld ¥; preced. -1.436,8 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,2%).