Tokyo resta al palo, negative le Borse cinesi dopo decisione PBoC

(Teleborsa) -, che comunquedalle ampie vendite della seduta precedente, arrivate dopo il dato sull'inflazione USA e l'aumento delle probabilità di un rialzo dei tassi di interesse di 100 punti base da parte della banca centrale statunitense.La(PBoC), ovvero la banca centrale del paese, ha mantenuto il tasso di riferimento a medio termine dopo aver abbassato costantemente i tassi sui prestiti all'inizio di quest'anno. Sulla decisione ha probabilmente pesato il deprezzamento dello yuan.Sul fronte macroeconomico, è aumentato il deficit della bilancia commerciale delnel mese di agosto 2022 (a 2.817,3 miliardi di yen), mentre l'ha registrato un surplus commerciale di 5,76 miliardi di dollari ad agosto, il più grande in quattro mesi e maggiore del previsto.Nonostante i cali degli indici cinesi,nella speranza che le autorità attuino ulteriori misure di supporto al settore. La città di Guangzhou ha infatti annunciato che consentirà, fino al 20% dal 6% in precedenza, secondo quanto riportato da Yicai. Si tratta del taglio più grande di qualsiasi grande città del paese.Sosta intorno alla parità la Borsa di, con ilche scambia con un +0,15%, mentre, al contrario, profondo rosso per, in netto calo del 2,40%, e per, che lascia sul terreno l'1,75%.Sulla parità(+0,08%); poco sotto la parità(-0,28%). Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,63%; guadagni frazionali per(+0,23%).La giornata del 14 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,16%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile -0,04%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,16%.Il rendimento dell'tratta 0,25%, mentre il rendimento delè pari 2,67%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Bilancia commerciale (atteso -2.398,2 Mld ¥; preced. -1.436,8 Mld ¥)06:30: Indice servizi, mensile (atteso -0,1%; preced. -0,4%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4%; preced. 3,8%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,4%; preced. 5,4%)04:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4%; preced. 2,7%).