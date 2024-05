Borsa Tokyo in calo assieme al resto dell'Asia

Tokyo

(Teleborsa) - La borsa dichiude l'ultima seduta della settimana in calo seguendo l'andamento ribassista del listino americano, dopo che dai verbali dell'ultima riunione della Federal Reserve è emerso un atteggiamento più restrittivo della banca centrale rispetto a quello del meeting di marzo. Si muovono in territorio negativo anche le altre principali piazze asiatiche che chiuderanno più tardi le rispettive sedute.L'indice giapponeseporta a casa un calo dell'1,21%; sulla stessa linea, cede alle vendite, che retrocede dello 0,69%.In discesa(-1,27%); con analoga direzione, negativo(-1,14%).Poco sopra la parità(+0,01%); variazioni negative per(-1,06%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. Nuovo spunto rialzista per l', che guadagna bene, con una variazione dello 0,04%. La giornata del 23 maggio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo -0,04%.Il rendimento dell'tratta 1,01%, mentre il rendimento delè pari 2,33%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,7%)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. 3,8%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,2%).