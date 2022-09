Borse cinesi negative, Tokyo chiusa per festività

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -. Laha tagliato il tasso repo e ha anche aumentato le iniezioni di denaro nell'economia con l'obiettivo di stimolare la crescita intaccata dai lockdown legati al Covid. Intanto, gli investitori si preparano a valutare le decisioni di 13 banche centrali a livello globale in questa settimana, con l'attenzione maggiore sull'aumento dei tassi della FED.Sul fronte Covid,potrebbe rivelare piani questa settimana per porre fine alle quarantene in hotel per i viaggiatori in entrata, ha riferito l'Oriental Daily. I 21 milioni di abitanti dipossono lasciare le loro case e riprendere la maggior parte degli aspetti della vita normale da oggi, per la prima volta dal 1 settembre.L'scende dello 0,69%, mentrecede lo 0,72%. In ribasso(-1,14%); come pure, in rosso(-1,11%). Guadagni frazionali per(+0,66%); sulla parità(-0,2%).Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 16 settembre si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,12%. Giornata incolore per l', che mostra una variazione percentuale negativa dello 0,35% rispetto alla seduta precedente.Il rendimento per l'è pari 0,26%, mentre il rendimento deltratta 2,68%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,6%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 51 punti).