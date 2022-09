Borse europee prudenti. Focus sulle banche centrali

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

CNH Industrial

Telecom Italia

Amplifon

Iveco

Saipem

ENI

DiaSorin

Fineco

Cementir Holding

Sanlorenzo

Seco

Ferragamo

Datalogic

Wiit

Saras

Alerion Clean Power

(Teleborsa) - Si chiude all'insegna dellala seduta delle principali borse europee. Anche la borsa di Milano si allinea alla cautela che regna in Europa, e termina sulla linea di parità. Nel frattempo, a Wall Street si rileva un andamento negativo per l'in attesa delle nuove decisioni sui tassi di interesse da parte di Federal Reserve, Banca del Giappone e Banca d'Inghilterra. Mercoledì la banca centrale americana dovrebbe dare un nuovo energico aumento.Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,001. L'è sostanzialmente stabile su 1.671,9 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) continua la seduta poco sotto la parità con una variazione negativa dello 0,25%.Sulla parità lo, che rimane a quota +226 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,04%.seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,49%, chiusa la borsa di, nel giorno dei funerali della Regina Elisabetta; fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,26%. Sostanzialmente stabile Piazza Affari, che archivia la sessione sui livelli della vigilia con ilche si ferma a 22.141 punti, mentre, al contrario, vendite diffuse sul, che chiude la giornata a 24.021 punti.A Piazza Affari risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 3,36 miliardi di euro, con un incremento di ben 1.405,6 milioni di euro, pari al 71,82% rispetto ai precedenti 1,96 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,58 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 1,22 miliardi di azioni.di Milano, troviamo(+2,93%),(+2,62%),(+2,19%) e(+1,99%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,60%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,92%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,68%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,11%.del FTSE MidCap,(+5,26%),(+3,38%),(+3,35%) e(+3,15%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -5,32%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,96%.Lettera su, che registra un importante calo del 3,88%.Scende, con un ribasso del 3,87%.Tra i dati16:00: Indice NAHB (atteso 47 punti; preced. 49 punti)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,6%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,5%; preced. 5,3%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 37,5%; preced. 37,2%)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,45 Mln unità).