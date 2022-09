Mercati europei negativi in attesa delle banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, che scende assieme agli altri mercati europei, in una giornata caratterizzata da un clima generalmente negativo. La seduta è priva di grandi spunti, con gli investitori che attendono la di mercoledì , che sarà seguita giovedì dai meeting delle banche centrali di Giappone, Regno Unito e Svizzera. Il timore è che la stretta monetaria finisca porti a una recessione. Gli scambi sono limitati dalla concomitante(quest'ultima per il funerale della Regina ).A Milano diversi titoli sono interessati dallo stacco di. Inoltre, è efficace da oggi ladi settembre 2022 deidi Borsa Italiana, con Exor che lascia il FTSE MIB (su sua richiesta dopo la quotazione ad Amsterdam) e Buzzi Unicem che rientra nel più significativo indice di Piazza Affari.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,21%. Lieve calo dell', che scende a 1.663,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla del 2,41%, scendendo fino a 83,06 dollari per barile.Sulla parità lo, che rimane a quota +229 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,09%.si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,42%, e soffre, che evidenzia una perdita dell'1,00%.Scambi in ribasso per la, che accusa una flessione dello 0,85% sul, proseguendo la serie di tre ribassi consecutivi, iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 23.816 punti. In rosso il(-0,71%); con analoga direzione, poco sotto la parità il(-0,28%).Tra lea grande capitalizzazione, acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,46%, con l'amministratore delegato Pietro Labriola che continua ad acquistare azioni della società.In luce, con un ampio progresso dell'1,70%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,73%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,69%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,70%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,17%.Preda dei venditori, con un decremento del 3,01%.In perdita, che scende del 2,32%.Al Top tra le azioni italiane a(+2,38%),(+1,81%),(+1,29%) e(+0,94%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,32%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,27 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 3,99%.Sensibili perdite per, in calo del 3,50%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:16:00: Indice NAHB (atteso 47 punti; preced. 49 punti)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 2,6%)08:00: Prezzi produzione, mensile (atteso 1,5%; preced. 5,3%)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 37,5%; preced. 37,2%)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,45 Mln unità).