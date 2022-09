Wall Street in frazionale ribasso guarda alla Fed

Dow Jones

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia la settimana con prudenza in vista della riunione della Federal Reserve che si terrà mercoledì prossimo, 21 settembre. Questa ottava sarà caratterizzata anche dai meeting delle banche centrali di: Giappone, Regno Unito e Svizzera.Un aumento dei tassi di interesse da 75 punti base è ormai scontato, ma alcuni analisti si stanno preparando per un aumento di 100 punti percentuali, una mossa impensabile solo pochi giorni fa. L'ennesimo rovente rapporto sull'indice dei prezzi al consumo statunitensi ha però aumentato la pressione sulla Banca centrale guidata da Jerome Powell, suggerendo che il FOMC ha ancora del lavoro da fare per contenere l'aumento dei prezzi e che le probabilità di un hard landing per l'economia statunitense continuano ad aumentare.Intanto, con un picco sopra il 3,50%Tra gli indici statunitensi, ilcontinua la seduta con un leggero calo dello 0,59%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata giovedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la parità l', che retrocede a 3.850 punti. Sotto la parità il, che mostra un calo dello 0,56%; sulla stessa linea, leggermente negativo l'(-0,62%).In discesa a Wall Street tutti i comparti dell'S&P 500. Tra i più negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti(-1,67%),(-1,26%) e(-0,66%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+0,88%),(+0,77%) e(+0,57%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,27%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,83%.scende dell'1,48%.Calo deciso per, che segna un -1,43%.Tra i(+0,99%),(+0,95%),(+0,85%) e(+0,79%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,23%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 3,30%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,77%.In perdita, che scende del 2,52%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Indice NAHB (atteso 47 punti; preced. 49 punti)14:30: Apertura cantieri (atteso 1,45 Mln unità; preced. 1,45 Mln unità)14:30: Permessi edilizi (atteso 1,61 Mln unità; preced. 1,67 Mln unità)16:00: Vendita case esistenti, mensile (preced. -5,9%)16:00: Vendita case esistenti (atteso 4,7 Mln unità; preced. 4,81 Mln unità).