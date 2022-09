Mercati asiatici positivi dopo il rimbalzo di Wall Street

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -dopo il rimbalzo di Wall Street e dopo che la banca centrale britannica ha lanciato un programma di acquisto di obbligazioni di emergenza per stabilizzare il mercato dei Gilt. Ilfornirà supporto, attraverso le istituzioni finanziarie pubbliche, pera garantire il gas naturale liquefatto (GNL) in mezzo a un'impennata dei prezzi, secondo il quotidiano economico Nikkei.ha comunicato che la produzione di veicoli è aumentata del 44,3% su base annua ad agosto, un salto record per quel mese, poiché i mercati sono rimbalzati dalla pandemia di Covid-19 e la capacità di produzione è aumentata principalmente all'estero.Hannosulla Borsa di Hong Kong le società, una sussidiaria dello sviluppatore immobiliare China Vanke che ha raccolto 5,6 miliardi di dollari di Hong Kong (713,5 milioni di dollari), e, che ha raccolto 6,06 miliardi di dollari di Hong Kong (771,7 milioni di dollari).Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dello 0,83% sul; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,60%. In rialzo(+0,97%); come pure, sale(+0,96%). In moderato rialzo(+0,44%); sulla stessa linea, su di giri(+1,84%).Contenuto ribasso per l', che mostra una flessione dello 0,33%. Andamento negativo per l', con un ribasso dello 0,81%. Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,71%.Il rendimento per l'è pari 0,25%, mentre il rendimento deltratta 2,74%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Produzione industriale, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,8%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 2,8%; preced. 2,4%)03:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 50,2 punti; preced. 49,5 punti)01:50: Indice Tankan, trimestrale (preced. 9 punti).