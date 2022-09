Wall Street debole. Settembre da dimenticare

Dow Jones

(Teleborsa) - Resta cauta la borsa di Wall Street, al giro di boa, che si avvia a chiudere il mese di settembre in calo. La, pur ribadendo la prospettiva di ulteriori aumenti dei tassi di interesse ha riconosciuto la necessità di monitorare l'impatto economico dell'aumento dei costi di finanziamento.Tra gli indici statunitensi, si muove sotto la parità il, che scende a 29.136 punti, con uno scarto percentuale dello 0,30%, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.644 punti, in prossimità dei livelli precedenti. In moderato rialzo il(+0,23%); sui livelli della vigilia l'(-0,06%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per il comparto. Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori(-1,01%) e(-0,58%).del Dow Jones,(+0,89%) e(+0,59%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -11,39%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,76%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,97%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,80%.(+4,40%),(+4,13%),(+3,70%) e(+3,12%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,31%.Crolla, con una flessione del 2,04%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,92%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,58%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,3%)14:30: Spese personali, mensile (atteso 0,2%; preced. -0,2%)15:45: PMI Chicago (atteso 51,8 punti; preced. 52,2 punti)16:00: Fiducia consumatori Università Michigan (atteso 59,5 punti; preced. 58,2 punti)15:45: PMI manifatturiero (preced. 51,5 punti).