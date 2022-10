Piazza Affari svetta in Europa con l'energia

S&P-500

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Tenaris

Banco BPM

Snam

Enel

Banca Generali

Amplifon

Campari

Ferrari

Salcef Group

Alerion Clean Power

ERG

Carel Industries

Caltagirone SpA

Antares Vision

Sanlorenzo

De' Longhi

(Teleborsa) -, che mostrano buoni guadagni, sulla scia dell'ottima performance dell'in USA., sulle indiscrezioni che l'sarebbe pronto a un taglio alla produzione di oltre un milione di barili al giorno, il più grande dallo scoppio della pandemia di Covid-19., anche se in ordine sparso, con un report di S&P che indica come rimarranno redditizie anche in uno scenario di recessione grazie al solido primo semestre e all'aumento dei tassi d'interesse.Sul mercato valutario, stabile l', che scambia sui valori della vigilia a 0,9819. Forte rialzo per l', che segna un guadagno dell'1,69%. Giornata di forti guadagni per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), in rialzo del 3,88%.In discesa lo, che retrocede a quota +232 punti base, con un decremento di 11 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 4,20%.ben impostata, che mostra un incremento dello 0,79%, resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,22%;avanza dello 0,55%. Chiusura in forte rialzo per la Borsa milanese, con il, che mette a segno un guadagno dell'1,57%; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,52% termina a quota 22.804 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,46 miliardi di euro, in deciso ribasso (-26,47%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,99 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,44 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, incandescente, che vanta un incisivo incremento del 6,90%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 3,30%.Decolla, con un importante progresso del 3,16%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 3,15%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,99%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,86%.scende dell'1,84%.Calo deciso per, che segna un -1,02%.di Milano,(+7,83%),(+6,35%),(+6,16%) e(+5,28%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,60%.Tonfo di, che mostra una caduta del 2,75%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,28%.Scende, con un ribasso del 2,26%.Tra lepiù importanti:01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 11 punti; preced. 9 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 51,5 punti)10:00: PMI manifatturiero (atteso 48,5 punti; preced. 49,6 punti)15:45: PMI manifatturiero (atteso 51,8 punti; preced. 51,5 punti)16:00: ISM manifatturiero (atteso 52,2 punti; preced. 52,8 punti).