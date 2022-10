Tokyo in rialzo nonostante dati macro deboli. Borse cinesi chiuse

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con il Nikkei 225 che avanza dello 0,70% dopo una partenza debole, in una seduta sottotono per i mercati asiatici a causa della chiusura delle Borse cinesi e del listino della Corea del Sud.Ilè inaspettatamente peggiorato nel terzo trimestre, poiché hanno pesato l'aumento dei costi dei materiali e il peggioramento delle prospettive economiche, secondo quanto è emerso dall'indice Tankan. Inoltre,ha registrato un rallentamento nel mese di settembre 2022, secondo l'indice PMI manifatturiero, pubblicato da S&P Global ed elaborato da Jibun Bank.Intanto, ilgiapponeseha promesso di adottare misure per attutire il colpo causato dall'aumento delle bollette. "Una grande sfida che il Giappone dovrà affrontare verso la prossima primavera è il rischio di un forte aumento delle bollette dell'elettricità. Adotteremo", ha affermato in un discorso al parlamento, sottolineando che rivitalizzare l'economia è la sua "priorità assoluta".Kishida ha anche affermato che il Giappone aprirà completamente le frontiere ai visitatori stranieri dall'11 ottobre per rivitalizzare il turismo in entrata. "Perseguiremo con forza", con l'obiettivo di fare in modo che i turisti stranieri spendano oltre 5 trilioni di yen (35 miliardi di dollari) in Giappone all'anno, ha affermato.Pessimo il mercato di(-1,5%). In ribasso(-0,82%); sulla stessa tendenza, sotto la parità, che mostra un calo dello 0,33%.Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,26%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,25%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,25%.Il rendimento dell'tratta 0,24%, mentre il rendimento delè pari 2,78%.Tra i datisui mercati asiatici:01:50: Indice Tankan, trimestrale (atteso 11 punti; preced. 9 punti)02:30: PMI manifatturiero (atteso 51 punti; preced. 51,5 punti)01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,4%).