Tokyo incontenibile dopo il rally di Wall Street

(Teleborsa) - Scambi in forte rialzo per la Borsa di, con il, che sta mettendo a segno un guadagno del 2,87%, dopo il rally di Wall Street. Tra gli annunci societari, Marubeni ha comunicato di aver ottenuto 3 miliardi di dollari dalla vendita della controllata Gavilon. Lesono chiuse per festività.Nella notte, laha lanciato unsul Giappone per la prima volta in cinque anni, provocando un avvertimento ai residenti di mettersi al riparo e una sospensione temporanea delle operazioni ferroviarie nel nord del Giappone.Su di giri(+2,39%). Effervescente(+1,89%); come pure, ottima la prestazione di(+3,74%) dopo che la Reserve Bank of Australia (RBA) ha deciso didi riferimento di 25 punti base all'1,60%, un livello inferiore rispetto alle attese degli analisti per un costo del denaro a 2,85%.Piccolo passo in avanti per l', che sta portando a casa un misero +0,32%. Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,18%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato +0,31%.Il rendimento dell'scambia 0,23%, mentre il rendimento per ilè pari 2,78%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 0,2%; preced. -1,4%).