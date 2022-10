Borse positive. Piazza Affari maglia rosa d'Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Le principali borse europee chiudono la seduta in positivo, dopo aver azzerato le perdite a meno di un'ora dalla chiusura innescate dal dato sull'inflazione USA di settembre che ha spaventato i mercati, Wall Street inclusa. I prezzi al consumo americani , cresciuti più delle attese, hanno convinto gli investitori su un nuovo ampio rialzo dei tassi da parte della Federal Reserve, a novembre, dopo che ieri i verbali dell'ultima riunione della banca centrale guidata dahanno rivelato tutta la preoccupazione del banchieri centrali per l'inflazione elevata. InSul fronte societario,nella giornata in cui il CdA ha fissato le condizioni e i termini definitivi dell'aumento di capitale in opzione per massimi 2,5 miliardi di euro. La banca senese ha sottolineato che "l'operazione è interamente garantita". Borsa Italiana ha sottolineato che l'operazione è "fortemente diluitiva", e perciò trova applicazione la normativa di riferimento del cosiddetto modello rolling. Hanno fatto bene gli altri titoli bancari che in prospettiva aumentare i loro margini con un aggressivo rialzo dei tassi da parte di Fed e BCE.Sul mercato valutario, seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,85%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,40%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,54% e continua a trattare a 85,92 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +241 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,72%.svettache segna un importante progresso dell'1,51%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,35%; buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,04%. Sessione euforica per Piazza Affari, con ilche mostra in chiusura un balzo dell'1,56%, mentre, al contrario, chiude in retromarcia il, che scivola a 22.263 punti.In Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,69 miliardi di euro, dai 1,69 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,45 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, vola, con una marcata risalita del 5,69%.Brilla, con un forte incremento (+4,92%).Ottima performance per, che registra un progresso del 4,32%.Exploit di, che mostra un rialzo del 3,22%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -3,86%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,47 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 2,17%.Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,19%.del FTSE MidCap,(+5,99%),(+5,54%),(+4,44%) e(+4,44%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,06%.scende dell'1,15%.Calo deciso per, che segna un -1,09%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,82%.Tra i dati01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,9%; preced. 0,3%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10%; preced. 7,9%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 219K unità).