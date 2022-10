Brillante Piazza Affari che supera gli Eurolistini. Focus su MPS

MPS

(Teleborsa) -, che sovraperforma rispetto alla buona giornata delle borse europee. La seduta era iniziata all'insegna della, con gli, il quale dovrebbe fornire supporto alla significativa stretta monetaria da parte della FED., nella giornata in cui il CdA ha fissato le condizioni e i termini definitivi dell'in opzione per massimi 2,5 miliardi di euro. La banca senese ha sottolineato che "l'operazione è interamente garantita". Borsa Italiana ha sottolineato che l'operazione è "", e perciò trova applicazione la normativa di riferimento del cosiddetto modello rolling Sul fronte macroeconomico, confermata in accelerazione a settembre 2022, con un incremento del 10% su base annua., società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha registrato unpari a 456,7 milioni di euro al, in aumento del 29,6%., società quotata su Euronext Milan e attiva nell'ideazione, produzione e distribuzione di articoli di pelletteria, ha registrato unconsolidato pari a 80,2 milioni di euro neldell'esercizio fiscale 2022/23 (chiuso al 30 settembre 2022), in aumento del 26%.Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a quota 0,9738. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,16%. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,18%.Lomigliora, toccando i +235 punti base, con un calo di 11 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,64%.si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dell'1,09%, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, eavanza dello 0,55%.A Piazza Affari, ilcontinua la giornata con un aumento dell'1,04%, a 20.679 punti; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che continua la giornata a 22.488 punti.Sale il(+1,08%); sulla stessa tendenza, positivo il(+0,74%).di Piazza Affari, effervescente, con un progresso del 3,25%.Incandescente, che vanta un incisivo incremento del 2,75%.In primo piano, che mostra un forte aumento del 2,74%.Decolla, con un importante progresso del 2,57%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -1,69%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,37%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,19%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,65%.del FTSE MidCap,(+5,78%),(+4,49%),(+4,29%) e(+4,25%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,52%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,33%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,51%.Tra lepiù importanti:01:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,2%)08:00: Prezzi consumo, mensile (atteso 1,9%; preced. 0,3%)08:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 10%; preced. 7,9%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,2%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 225K unità; preced. 219K unità).