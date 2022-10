Andamento sostenuto per Milano che segue l'andamento dell'Europa

Danone

(Teleborsa) -. L'attenzione degli investitori è comunque focalizzata oltreoceano, dove le trimestrali dei colossi bancari stanno fornendo un quadro più chiaro sulle aspettative di utili, impattati dal difficile scenario macroeconomico.Sul, è stata confermata in moderazionein Spagna ( riviste le indicazioni preliminari) e Francia ( riviste le indicazioni preliminari) nel mese di settembre 2022. Aumenta invece ilad agosto 2022.Tra i(multinazionale francese di prodotti alimentari) ha avviato la vendita di attività in Russia, prevedendo un contraccolpo da 1 miliardo di euro.(società britannica di servizi postali e corrieri) valuta fino a 6.000 esuberi entro agosto 2023.(gestore di investimenti britannico dedicato ai mercati emergenti) registra un calo di 8 miliardi nell'AUM per deflussi e performance negativa dei mercati.Intanto, la ha effettuato un importante aumento di emergenza dei tassi di interesse per fermare la caduta libera della sua valuta.I rendimenti dei(gilt) sono in calo, con la stampa britannica che ha anticipato che il ministro delle finanzelascerà la sua posizione nella giornata odierna. La premier, che parlerà in una conferenza stampa, dovrebbe annunciare un passo indietro su diverse misure annunciate nel mini-budget.Lieve calo dell', che scende a quota 0,9733. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,43%. Il(Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,99% e continua a trattare a 88,22 dollari per barile.Lieve peggioramento dello, che sale a +245 punti base, con un aumento di 3 punti base, con il rendimento delpari al 4,64%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,12%, ben comprata, che segna un forte rialzo dell'1,10%, e exploit di, che mostra un rialzo dell'1,54%.Seduta positiva per il, che mostra un guadagno dell'1,36% sul; sulla stessa linea, in rialzo il, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 22.899 punti. In denaro il(+1,15%); come pure, buona la prestazione del(+1,2%).di Milano, troviamo(+5,09%),(+4,48%),(+4,17%) e(+3,59%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,14%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,45%.di Milano,(+7,44%),(+4,50%),(+4,11%) e(+4,02%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,82%.Crolla, con una flessione del 2,42%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,24%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso dell'1,95%.