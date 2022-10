Borse asiatiche deboli, iniziato Congresso Partito comunista cinese

Goldman Sachs

(Teleborsa) -. Gli occhi sono puntati sul, che dovrebbe rinnovare l'incarico di presidente del Paese a Xi Jinping per la terza volta, rendendolo il più potente leader cinese dai tempi di Mao Zedong. Secondo, il congresso potrebbe comunque "". I politici probabilmente si atterranno a "nessuna inondazione di misure di allentamento" e una riapertura dell'economia dalle rigide restrizioni COVID sarà probabilmente ritardata almeno fino al secondo trimestre del 2023, hanno scritto gli analisti."Ilsarà consolidato man mano che glicontinueranno a essere rilasciati", ha intanto affermato Zhao Chenxin, vice capo della Commissione nazionale per lo sviluppo e la riforma, in una conferenza stampa. La Cina promuoverà fermamente l'apertura dei suoi mercati e darà maggiore spazio allo sviluppo economico a Hong Kong e Macao, ha aggiunto Zhao.Nella giornata odierna, laha rinnovato i suoi prestiti a medio termine (MLF) e ha mantenuto il suo tasso di interesse invariato al 2,75%.Segno meno per il listino di, in una sessione caratterizzata da ampie vendite, con ilche accusa una discesa dell'1,28%, mentre, al contrario, resta piatto, con le quotazioni che si posizionano allo 0,06%. Sopra la paritàIn ribasso(-0,7%); in moderato rialzo(+0,24%). Leggermente positivo(+0,54%); in rosso(-1,36%).Composto rialzo per l', che si muove con un guadagno dello 0,28%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,42%. Controllato progresso per l', che scambia in salita dello 0,30%.Il rendimento dell'è pari 0,25%, mentre il rendimento delscambia 2,7%.Tra ledi maggior peso nei mercati asiatici:06:30: Produzione industriale, mensile (atteso 2,7%; preced. 0,8%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,3%; preced. -0,5%)04:00: PIL, trimestrale (atteso 3,5%; preced. -2,6%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,5%; preced. 4,2%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,3%).