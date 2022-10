Mercati positivi. Milano svetta in Europa

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, in scia alla brillante performance di Wall Street ed all'. A sostenere il mercato italiano contribuiscono le banche e le Tlc, con TIM che corre sull'avanzamento del progetto per la rete unica Sul mercato valutario, stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 0,9828. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 1.646,7 dollari l'oncia. Profondo rosso per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 83,65 dollari per barile, in netto calo del 2,12%.Piccolo passo verso l'alto dello, che raggiunge quota +242 punti base, mostrando un aumento di 4 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,68%.tonicache evidenzia un bel vantaggio dello 0,92%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,24%; guadagno moderato per, che avanza dello 0,44%. Giornata di guadagni per la Borsa di Milano, con il, che mostra una plusvalenza dello 0,93%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea, in forte aumento il, che con il suo +1,81% termina a quota 23.170 punti.Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 1,44 miliardi di euro, in deciso ribasso (-26,22%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,95 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,54 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,42 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+6,36%),(+4,53%),(+3,81%) e(+3,76%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,99%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,35%.Sotto pressione, che accusa un calo dell'1,13%.Scivola, con un netto svantaggio dell'1,07%.del FTSE MidCap,(+3,92%),(+3,73%),(+3,48%) e(+3,26%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,99%.Lettera su, che registra un importante calo del 2,87%.Scende, con un ribasso del 2,38%.Crolla, con una flessione del 2,09%.Tra i dati11:00: Indice ZEW (atteso -65,7 punti; preced. -61,9 punti)15:15: Produzione industriale, annuale (preced. 3,7%)15:15: Produzione industriale, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,1%)16:00: Indice NAHB (atteso 43 punti; preced. 46 punti)08:00: Prezzi produzione, annuale (atteso 17,4%; preced. 16,1%).