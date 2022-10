Borse asiatiche deboli, yen continua a crollare

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -favorito da alcune dichiarazioni hawkish di funzionari della FED. Gli investitori asiatici attendono la fine del Congresso del Partito Comunista cinese, con Xi Jinping destinato a conquistare un terzo mandato quinquennale come leader.L' ha raggiunto il nuovo massimo in otto anni, attestandosi al +3% su anno a settembre, aumentando la. Per la Banca centrale è sempre più difficile mantenere i tassi di interesse ultra bassi, che a loro volta stanno alimentando un scivolone dello yen. La valuta nipponica ha segnato un altro record negativo degli ultimi 32 anni, superando quota 150 contro il dollaro.Si muove in frazionale ribasso, con ilche sta lasciando sul parterre lo 0,36%, mentre, al contrario, si muove intorno alla parità, che continua la giornata allo 0,10%.Leggermente negativo(-0,49%); come pure, in lieve ribasso(-0,3%). Poco sopra la parità(+0,48%); negativo(-0,71%).Giornata fiacca per l', che passa di mano con un trascurabile +0,11%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,38%. Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta dell', che sta facendo un moderato -0,06%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,73%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,8 punti)04:00: PIL, trimestrale (atteso 3,5%; preced. -2,6%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 4,5%; preced. 4,2%)04:00: Tasso disoccupazione (atteso 5,2%; preced. 5,3%).