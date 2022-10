Realizzi su Milano, che scende in linea con mercati europei

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -, assieme agli altri Eurolistini, che sono colpiti daidopo i rialzi della prima parte della settimana. Continuano intanto ad arrivare indicazioni sull'andamento della domanda dei consumatori dalledel Vecchio Continente.ha registrato ricavi in crescita a 6,39 miliardi di euro nel terzo trimestre,ha comunicato ricavi in aumento a 9,8 miliardi di euro nello stesso periodo.ha confermato la propria guidance dopo un terzo trimestre in crescita,ha migliorato l'outlook sulle vendite 2022 dopo i conti del terzo trimestre eha invece comunicato di prevedere la crescita delle vendite 2022 nella parte bassa della guidance comunicata in precedenza.Sessione debole per l', che scambia con un calo dello 0,29%. Lieve calo dell', che scende a 1.620,7 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) crolla dell'1,34%, scendendo fino a 83,37 dollari per barile.Avanza di poco lo, che si porta a +236 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento delpari al 4,83%.scende dell'1,48%, calo deciso per, che segna un -0,77%, e sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,49%., ilè in calo (-1,49%) e si attesta su 21.377 punti; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 23.241 punti.In ribasso il(-0,99%); sulla stessa linea, in rosso il(-0,88%).Tra lea grande capitalizzazione, performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,96%.Resistente, che segna un piccolo aumento dello 0,78%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,88%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 2,86%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,60%.Soffre, che evidenzia una perdita del 2,40%.Tra i(+18,37%),(+1,29%) e(+0,83%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,45%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 2,43%.In perdita, che scende del 2,37%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,32 punti percentuali.Tra i dati01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%)08:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -5%; preced. -5,6%)08:00: Vendite dettaglio, mensile (atteso -0,5%; preced. -1,7%)16:00: Fiducia consumatori (atteso -30 punti; preced. -28,8 punti)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,8 punti).