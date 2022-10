In flessione Piazza Affari. Focus su UniCredit e Amplifon dopo conti

Microsoft

(Teleborsa) -, condizionati dalle(la trimestralebatte le attese ma segnala un outlook della crescita in peggioramento, mentreha registrato conti sotto le attese e messo in guardi su un rallentamento delle entrate pubblicitarie), i quali hanno un impatto sull'andamento odierno di Wall Street., che ha aumentato la guidance sul 2022 dopo un forte terzo trimestre. Laguidata da Andrea Orcel vede per il 2022 un utile netto superiore a 4,8 miliardi, contro i circa 4 miliardi indicati a fine luglio, ed è intenzionata a garantire unaRisultati positivi sono arrivati anche daha registrato il suo utile ante imposte del terzo trimestre più alto dal 2006.ha comunicato una trimestrale sopra le attese nonostante l'aumento degli accantonamenti.ha messo a segno un utile trimestrale in leggero aumento grazie alla forte performance dell'area FICC.Sul fronte macroeconomico, l'Istat ha comunicato che il deficit energetico italiano supera i 12 miliardi in valore assoluto a settembre, ma l'avanzo nell'interscambio di prodotti non energetici aumenta e il(-5.440 milioni), seppur ampio, si riduce nel confronto con agosto (era -7.762 milioni). ha detto di aspettarsi , per l'intero 2022, ricavi nell'ordine di 2,15 miliardi di euro e un margine dell'EBITDA su base ricorrente intorno al 25%, dopo i primi nove mesi dell'anno in crescita.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,60%. Segno più per l', che mostra un aumento dell'1,06%. Forte rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno dell'1,13%.In lieve rialzo lo, che si posiziona a +225 punti base, con un timido incremento di 4 punti base, con il rendimento delpari al 4,42%.bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,23%, tentenna, che cede lo 0,59%, e sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,21%.Ilcontinua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,33%; sulla stessa linea, cede alle vendite il, che retrocede a 24.170 punti. In lieve ribasso il(-0,3%); come pure, in rosso il(-0,78%).di Milano, troviamo(+4,11%),(+1,17%),(+0,98%) e(+0,65%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,99%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,01%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 2,76%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,73%.Tra i(+3,65%),(+3,14%),(+2,51%) e(+2,34%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -17,63%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,34%.In perdita, che scende del 3,17%.Pesante, che segna una discesa di ben -2,63 punti percentuali.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 77 punti; preced. 79 punti)10:00: M3, annuale (atteso 6,1%; preced. 6,1%)14:30: Scorte ingrosso, mensile (atteso 1,1%; preced. 1,3%)16:00: Vendita case nuove (atteso 585K unità; preced. 685K unità)16:00: Vendita case nuove, mensile (atteso -13,9%; preced. 28,8%).