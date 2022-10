Mercati asiatici positivi. Indietro Sydney su aumento inflazione

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, in scia a Wall Street e tra le crescenti aspettative di una Federal Reserve meno aggressiva. Seduta positiva per il listino di, che mostra un guadagno dello 0,81% sul, proseguendo la serie positiva iniziata lunedì scorso; sulla stessa linea, avanza con forza, che continua gli scambi all'1,72%. Positiva anche, che sale dello 0,61%.In rialzo(+0,92%); sulla stessa tendenza, guadagni frazionali per(+0,63%).(-0,48%).Sui livelli della vigilia(+0,16%), connel trimestre a settembre, toccando un massimo da 32 anni. L'indice dei prezzi al consumo è aumentato dell'1,8% rispetto al trimestre precedente e del 7,3% su base annua. Ciò accresce le attese per ulteriori aumenti dei tassi di interesse da parte della Banca centrale.Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,11%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,03%. Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,14%.Il rendimento dell'scambia 0,25%, mentre il rendimento per ilè pari 2,72%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,5%).