Nasdaq in sofferenza dopo crollo Meta. Dow Jones sale con il PIL

(Teleborsa) -, con il Dow Jones in buon rialzo dopo che nel terzo trimestre , mentre il Nasdaq registra un netto ribasso a causa della debolezza del comparto tech. Pesa il crollo di(la società madre di), dopo una previsione debole per il quarto trimestre e utili deludenti per il terzo trimestre. Il titolo ha toccato il livello più basso dal 2016 ed è stato oggetto di downgrade da parte degli analisti, che valutano negativamente l'aumento delle spese per avere successo nell'AI e nel Metaverso.Ilmostra una plusvalenza dell'1,05%, consolidando la serie di cinque rialzi consecutivi, avviata venerdì scorso, mentre, al contrario, rimane ai nastri di partenza l'), che si posiziona a 3.824 punti, in prossimità dei livelli precedenti. Negativo il(-1,42%); sulla stessa linea, poco sotto la parità l'(-0,62%).Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti(+1,72%),(+1,68%) e(+1,14%). Nel listino, i settori(-3,10%) e(-0,98%) sono tra i più venduti.Al top tra i(+8,40%),(+5,19%),(+4,54%) e(+3,14%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,76%.Crolla, con una flessione del 2,09%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,64%.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,89%.Tra i(+5,15%),(+4,62%),(+4,54%) e(+3,97%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -22,28%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 17,91%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 7,45%.Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 3,88%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: PIL, trimestrale (atteso 2,4%; preced. -0,6%)14:30: Ordini beni durevoli, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,2%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 214K unità)14:30: Redditi personali, mensile (atteso 0,4%; preced. 0,3%)14:30: Indice costo lavoro, trimestrale (atteso 1,2%; preced. 1,3%).