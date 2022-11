Borse europee toniche. Focus su elezioni Midterm

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Gli acquisti diffusi interessano anche Piazza Affari, che chiude sulla stessa onda rialzista degli altri listini di Eurolandia, con gli investitori in attesa dei risultati delle elezioni di midterm Sul mercato valutario, l'prosegue gli scambi con un guadagno frazionale dello 0,66%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 90,86 dollari per barile, in calo dell'1,02%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,07%, resta vicino alla parità(+0,08%), e sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,39%. A Piazza Affari, ilha terminato la giornata con un aumento dello 0,86%, a 23.694 punti, proseguendo la serie positiva iniziata venerdì scorso; sulla stessa linea, ilguadagna lo 0,98% rispetto alla seduta precedente, chiudendo a 25.442 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+5,73%),(+4,36%),(+3,90%) e(+3,18%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -7,68%.In apnea, che arretra del 4,16%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,63%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,18%.Tra i(+7,12%),(+5,34%),(+4,07%) e(+3,41%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -7,43%.Tonfo di, che mostra una caduta del 3,96%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,64%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,55%.Tra lepiù importanti:01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,7%; preced. -1,7%)08:45: Partite correnti (preced. -5,9 Mld Euro)08:45: Occupazione, trimestrale (preced. 0,5%)10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,3%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 4,4%).