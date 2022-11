Mercati cauti. Focus su banche centrali e vertice G20

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) - Si muovono con cautela le principali borse europee, giunte al giro di boa, mentre aspettano l'apertura di Wall Street che, secondo quanto segnalano i future americani, dovrebbe partire al rialzo.Il focus degli investitori resta concentrato sulledopo le parole dei governatori Lael Brainard e Chris Waller: il primo ha affermato che la banca centrale potrebbe rallentare gli aumenti dei tassi, mentre il secondo ha detto che il mercato è eccessivamente ottimista e dovrebbe prepararsi a tassi più elevati. Gli addetti ai lavori seguiranno anche ildopo i segnali di distensione arrivati tra USA e Cina.Segno più per l', che mostra un aumento dello 0,75%. L'prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,23%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 85,51 dollari per barile.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +197 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,04%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato +0,17%, resta vicino alla parità(-0,01%), e composta, che cresce di un modesto +0,45%. Il listino milanese continua la seduta poco sotto la parità, con ilche lima lo 0,23%.di Piazza Affari, andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,63% dopo l'annuncio di nuovi contratti in Medio Oriente e Africa Occidentale Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,01%.avanza del 2,00%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,30% dopo essersi aggiudicata una commessa in Medio Oriente Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -10,57% dopo l' uscita di Intesa Sanpaolo In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,33%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 2,16%.scende dell'1,86%.Tra i(+3,44%),(+3,28%),(+2,07%) e(+1,52%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,44%.Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 4,63%.Pessima performance per, che registra un ribasso del 4,63%.Calo deciso per, che segna un -3,74%.Tra i dati01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 1,1%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,2%; preced. 6,3%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,6%; preced. 3,4%)08:00: Tasso disoccupazione (atteso 3,5%; preced. 3,5%)08:00: Richieste sussidi disoccupazione (preced. 3,9K unità).