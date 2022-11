Sui livelli della vigilia la Borsa di Tokyo

Euro contro la valuta nipponica

(Teleborsa) -che chiude sui livelli della vigilia mentre si muovono in ordine sparso le altre piazze asiatiche.Performance decisamente positiva invece per Hong Kong in scia all'allentamento delle restrizioni anti-Covid in Cina e del summit di Bali da dove sono emersidopo l'incontro bilaterale tra il presidente americano, Joe Biden e il numero uno cinese, Xi Jinping, a margine del G20.L'indice giapponese Nikkei ha riportato una variazione pari a +0,1% dopo i dati dal PIL del Paese che hanno evidenziato a sorpresa una contrazione dello 0,3% nel terzo trimestre dell'anno. Giornata brillante invece per, che avanza dell'1,88%. Balza in alto(+3,42%); sui livelli della vigilia(+0,08%).Poco sotto la parità(-0,2%); consolida i livelli della vigilia(-0,07%).Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,25%. Lieve ribasso per l', che presenta una flessione dello 0,26%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia.Il rendimento dell'tratta 0,24%, mentre il rendimento delè pari 2,83%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:01:50: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,9%)04:00: Produzione industriale, annuale (atteso 5,2%; preced. 6,3%)06:30: Produzione industriale, mensile (atteso -1,6%; preced. -1,6%)01:50: Ordini macchinari core, mensile (atteso 0,7%; preced. -5,8%)06:30: Indice servizi, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,7%)01:50: Bilancia commerciale (atteso -1.610 Mld ¥; preced. -2.094,3 Mld ¥)01:30: Prezzi consumo, annuale (preced. 3%).