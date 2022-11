Asia chiude mista con risalita casi Covid in Cina. Tokyo positiva

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Le borse asiatiche si avviano a chiudere gli scambi contrastate, risentendo delle vendite sui titoli tecnologici e delle preoccupazioni relative alla Fed ed alla risalita dei contagi di Covid in Cina.continua la seduta con un guadagno frazionale suldello 0,61%, mentre il Topix sale dell'1,25%. Poco sotto la parità(-0,5%).Più incerte le borse cinesi, conche segna un +0,13%, mentre perde terreno, che ritraccia dell'1,29%. Saleche segna un +0,64%.Fra le altre borse che chiuderanno più tardi gli scambi, giù il mercato di(-1,55%); sulla stessa linea(-0,76%) e(-0,13%), mentre tengono(+0,01%) e(+0,33%).Leggermente positivo(+0,32%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso(+0,56%).Andamento piatto per l', che mostra una variazione percentuale pari a -0,05%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,03%. Frazionale rialzo per l', che sta mettendo a segno un modesto profit a +0,2%.Il rendimento dell'è pari 0,25%, mentre il rendimento delscambia 2,83%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati asiatici:02:30: PMI manifatturiero (atteso 50,9 punti; preced. 50,7 punti)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,1%; preced. 4,8%).