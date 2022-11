Borse Ue deboli. Wall street chiude in anticipo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. La cautela si palesa anche sulla piazza di Milano, che si posiziona sulla linea di parità, in una seduta caratterizzata dall'assenza di spunti da. Oggi i mercati americani riaprono i battenti, ma chiudonoora di New York.Il focus degli investitori resta sulle banche centrali dopo che dai verbali BCE è emerso un orientamento favorevole a nuovi rialzi, rispetto al rallentamento prospettato dai funzionari Fed nelle minute dell'ultima riunione della banca centrale americana di inizio novembre. Tuttavia, il vice presidente dell'Eurotower, de Guindos ha detto che "il picco dell'inflazione potrebbe essere vicino".Sul mercato valutario, l'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,16%. Lieve calo dell', che scende a 1.751,3 dollari l'oncia. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,24%), che raggiunge 79,83 dollari per barile.In deciso rialzo lo, che si posiziona a +185 punti base, con un forte incremento di 11 punti base, mentre il BTP con scadenza 10 anni riporta un rendimento del 3,78%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a -0,2%, si muove in modesto rialzo, evidenziando un incremento dello 0,26%, e poco mosso, che mostra un +0,16%. Nessuna variazione significativa per il listino milanese, con ilche si attesta sui valori della vigilia a 24.747 punti.Tra idi Milano, in evidenza(+1,58%),(+1,12%),(+1,04%) e(+0,89%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,05%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,54%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,54%.Tra i(+3,49%),(+2,25%),(+2,20%) e(+1,61%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -1,99%.scende dell'1,84%.Calo deciso per, che segna un -1,74%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,57%.Tra lepiù importanti:08:00: PIL, trimestrale (atteso 0,3%; preced. 0,1%)08:45: Fiducia consumatori, mensile (atteso 83 punti; preced. 82 punti)09:00: Prezzi produzione, annuale (preced. 35,6%)10:00: M3, annuale (atteso 6,2%; preced. 6,3%)01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%).