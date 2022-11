Debole Tokyo. Miste le altre piazze asiatiche

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) - Sessione debole per il listino di, su prese di beneficio dopo i rialzi delle ultime sedute, mentre continua a pesare il record di casi di Covid in Cina. Sottotono anche gli altri principali listini asiatici orfani della borsa di Wall Street rimasta chiusa ieri per la festività del Thanksgiving. Oggi i mercati americani riapriranno i battenti ma chiuderanno in anticipo alle 13.00 ora di New York.L'indice giapponese, chiude con un calo dello 0,34% arrestando la serie di tre rialzi consecutivi; sulla stessa linea, in lieve calo, che continua la giornata sotto la parità.Sotto la parità, che mostra un calo dello 0,66%; consolida i livelli della vigilia(-0,08%).Leggermente negativo(-0,22%); poco sopra la parità(+0,21%).Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto +0,1%. Modesto recupero sui valori precedenti per l', che passa di mano in progresso dello 0,21%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile +0,06%.Il rendimento dell'è pari 0,27%, mentre il rendimento delscambia 2,83%.Tra i datisui mercati asiatici:01:30: Tasso disoccupazione (preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 4,1%; preced. 4,8%)01:50: Produzione industriale, mensile (preced. -1,7%)02:30: PMI manifatturiero (preced. 50,7 punti)02:45: PMI manifatturiero Caixin (atteso 49 punti; preced. 49,2 punti).