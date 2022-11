Piazza Affari in leggero rialzo. Bene ERG e titoli energetici

FTSE MIB

ERG

Atlantia

Juventus

Exor

Avio

Euro / Dollaro USA

oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

ERG

Tenaris

Saipem

Moncler

Hera

DiaSorin

Brunello Cucinelli

Ferragamo

Safilo

Juventus

Italmobiliare

Wiit

Saras

(Teleborsa) -per il, al pari delle principali Borse Europee, che non segue il rally di Hong Kong (+5%) dopo che lehanno segnalato un recente, che è considerato dagli esperti cruciale per riaprire l'economia. L'annuncio hanno fatto seguito a un fine settimana di disordini, con i cittadini che sono sempre più insofferenti veros laSul FTSE MIBdi, società attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che è subentrata oggi al posto di, che lascerà Piazza Affari il 9 dicembre.Si muove in calo, dopo che ieri sera sono arrivate le. Intanto,ha comunicato che indicherà Gianluca Ferrero per la carica di presidente di Juventus.Positiva, dopo che ha comunicato il buon esito della Conferenza Ministeriale degli Stati Membri dell'Agenzia spaziale europea (ESA), conper attività di ricerca, sviluppo e supporto alle condizioni operative.Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,32%. Seduta positiva per l', che sta portando a casa un guadagno dello 0,86%. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,35%, in scia alle notizie positive in arrivo dalla Cina.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +179 punti base, con un decremento di 13 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 3,78%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,75%, e piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,30%.Lieve aumento per la Borsa Milanese, con ilche sale dello 0,33% a 24.521 punti; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 26.536 punti.Sui livelli della vigilia il(+0,03%); sulla stessa tendenza, consolida i livelli della vigilia il(-0,15%).di Piazza Affari, oltre a, c'è, che cresce di un modesto +1,35%.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,24%.Resistente, che segna un piccolo aumento dell'1,18%.avanza dell'1,10%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,99%.di Milano,(+1,82%),(+1,54%) e(+1,34%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,94%.Calo deciso per, che segna un -2,27%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,72%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,59%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati:01:30: Tasso disoccupazione (atteso 2,5%; preced. 2,6%)01:50: Vendite dettaglio, annuale (atteso 5%; preced. 4,8%)09:00: Prezzi consumo, mensile (preced. 0,3%)09:00: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,4%; preced. 7,3%)10:00: Fatturato industria, mensile (preced. 3,6%).