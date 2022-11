Piazza Affari poco mossa, bene lusso ed energia

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -, mentre Piazza Affari resta indietro scambiando vicino ai valori della vigilia. I listini europei non seguono i rally delle borse cinesi, sulle speculazioni che i recenti disordini antigovernativi in Cina potrebbero portare a un allentamento delle misure restrittive anti Covid. Inoltre, lehanno segnalato un recente, che è considerato dagli esperti cruciale per riaprire l'economia. Le attese per possibili riaperture in Cina spingono il settore del lusso e in particolare le azioni diSul fronte macroeconomico, è migliorata leggermente lanel mese di novembre 2022, mentre - dopo il rimbalzo visto ad agosto - il è tornato a contrarsi a settembre.Sul FTSE MIBdi, società attiva nella produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, che è subentrata oggi al posto di, che lascerà Piazza Affari il 9 dicembre. "Accogliamo con grande soddisfazione e orgoglio l'ingresso di ERG nel FTSE MIB, 25 anni dopo l'IPO del gruppo del 1997 ad un prezzo di lancio pari a circa un decimo dell'attuale valore", ha detto il presidente Edoardo Garrone. Il rialzo è favorito dagliSi muove in calo, dopo che ieri sera sono arrivate le. Intanto,ha comunicato che indicherà Gianluca Ferrero per la carica di presidente di Juventus. Il titolo ha comunque recuperato dall'apertura in profondo rosso, quando ha toccato i minimi da marzo 2017. Gli analisti non escludono laPositiva, dopo che ha comunicato il buon esito della Conferenza Ministeriale degli Stati Membri dell'Agenzia spaziale europea (ESA), conper attività di ricerca, sviluppo e supporto alle condizioni operative.evidenzia che "l'annuncio è positivo in quanto il dato è superiore allo scenario" ipotizzato e "" delle stime di crescita nei prossimi anni.Sale, dopo che la controllata Mestieri ha acquisito per un valore complessivo pari a 13,4 milioni di euro.L'mostra un timido guadagno, con un progresso dello 0,25%. L', in aumento (+0,8%), raggiunge 1.754,8 dollari l'oncia. Deciso rialzo del(Light Sweet Crude Oil) (+2,42%), che raggiunge 79,11 dollari per barile.Sensibile miglioramento dello, che raggiunge quota +188 punti base, con un decremento di 3 punti base, con ilche si posiziona al 3,76%.senza slancio, che negozia con un +0,17%, bilancio positivo per, che vanta un progresso dello 0,68%, e sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,21%.continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,05% sul; sulla stessa linea, incolore il, che continua la seduta a 26.469 punti, sui livelli della vigilia. Sulla parità il(-0,01%); in rosso il(-0,8%).di Piazza Affari, sostenute, con un guadagno del 2,64%, ed(+1,76%)Guadagno moderato per, che avanza dell'1,48%.Piccoli passi in avanti per, che segna un incremento marginale dell'1,41%.Giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +1,38%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,10%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,97%.Soffre, che evidenzia una perdita dell'1,56%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,51%.di Milano,(+2,40%),(+1,78%) e(+1,58%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,23%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,21%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,83%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,71%.