Wall Street poco mossa dopo dati macroeconomici contrastanti

(Teleborsa) -, dove gli investitori si trovano a digerire, ma che potrebbero supportare un. Infatti, le assunzioni presso le società statunitensi sono diminuite a novembre al ritmo più lento in quasi due anni e gli aumenti salariali si sono moderati, suggerendo che i datori di lavoro potrebbero aver iniziato a considerare prospettive economiche sempre più cupe."I punti di svolta possono essere difficili da cogliere nel mercato del lavoro, ma i nostri dati suggeriscono chee sui guadagni salariali", ha affermato Nela Richardson, capo economista di ADP, l'organizzazione che ha diffuso i dati sui nuovi occupati.Intanto, isono scesi la scorsa settimana al livello più basso in più di due mesi, mentre ladegli Stati Uniti nel terzo trimestre è stata più solida di quanto inizialmente stimato.Investitori e trader aspettano il, atteso per metà seduta, che potrebbe far riferimento agli ultimi dati sull'economia e sul mercato del lavoro. Diversi esperti si aspettano che il banchiere centrale segnali che il, anche se probabilmente avvertirà che l'inasprimento della politica deve continuare.Sul fronte delleha comunicato una guidance sotto le attese, con il CEO che ha parlato di un aumento dei venti contrari macroeconomici che ha allungato i cicli di vendita.ha invece registrato una trimestrale superiore alle attese nonostante la maggiore incertezza.Continuano i, società americana che gestisce una piattaforma di ordinazione e consegna di cibo online, ha annunciato che sta tagliando circa 1.250 posti di lavoro nel tentativo di ridurre i costi di fronte a un rallentamento economico globale.la Borsa di New York, con ilche si attesta a 33.810 punti; sulla stessa linea, rimane intorno alla linea di parità l', che prosegue la giornata a 3.955 punti. Poco sopra la parità il(+0,21%).