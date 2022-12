Listini europei ostaggio delle banche centrali

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, dopo la chiusura in rosso la vigilia a Wall Street, in scia al dato, migliore delle attese, sul settore servizi americano, che ha raffreddato le aspettative tra gli investitori di una Federal Reserve meno aggressiva sui tassi di interesse, nei prossimi mesi. Statistica che si aggiunge alla forza mostrata dal mercato del lavoro: a novembre sono stati creati più posti di lavoro di quanto previsto dal mercato.Restando sul fronte delle banche centrali, quella australiana ha alzato i tassi di 25 punti base come previsto, avvertendo che c'è spazio in futuro per altre strette monetarie.Sul mercato valutario, l'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,049. Lieve aumento per l', che mostra un rialzo dello 0,31%. Seduta sulla parità per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 77,28 dollari per barile.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,14% a quota +185 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 3,70%.nulla di fatto per, che passa di mano sulla parità, incolore, che non registra variazioni significative, rispetto alla seduta precedente; senza slancio, che negozia con un -0,04%. A Milano, ilè sostanzialmente stabile e si posiziona su 24.551 punti; sulla stessa linea, giornata senza infamia e senza lode per il, che rimane a 26.594 punti.di Milano, troviamo(+2,21%),(+2,06%),(+1,74%) e(+1,06%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,87%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,17%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,97%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,24%.Al Top tra le azioni italiane a(+1,44%),(+0,85%),(+0,61%) e(+0,55%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,78%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,71%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,27%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 2,15%.Tra i dati01:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso 1,5%; preced. 1,8%)08:00: Ordini industria, mensile (atteso 0,1%; preced. -2,9%)14:30: Bilancia commerciale (atteso -80 Mld $; preced. -73,3 Mld $)08:00: Produzione industriale, mensile (preced. 0,6%)08:45: Partite correnti (preced. -7,3 Mld Euro).