Brilla il mercato americano su speranze per tendenza disinflazionistica

United Airlines

Boeing

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

Home Depot

Microsoft

Intel

Salesforce

UnitedHealth Group

(Teleborsa) -dopo unastatunitense per il mese di novembre. Il report del Dipartimento del lavoro ha mostrato che i prezzi al consumo sono cresciuto dello 0,1%, contro attese per un aumento dello 0,3%, e del 7,1% su base annua, rispetto ad attese per +7,3%.Questi dati, dopo che nelle ultime quattro riunioni ha alzato i tassi di 75 punti base ciascuna. "La FED potrebbe liquidare l'ottobre migliore del previsto come solo un mese di dati, ma l'ulteriore rallentamento di novembre rende questapiù difficile da respingere", ha scritto in una nota Paul Ashworth, capo economista del Nord America presso Capital Economics.Il mercato era comunque già praticamente certo di un rialzo da, che terminerà domani con l'annuncio sui tassi e le nuove proiezioni macroeconomiche. Secondo Goldman Sachs, l'unica cosa che potrebbe cambiare, e quella che interessa di più al mercato, sarà la previsione sul tasso terminale.Sul fronte degli annunci societari,ha comunicatonella storia dell'aviazione commerciale: 100787 Dreamliner con possibilità di acquistarne altri 100.Continua a tenere banco il, la piattaforma di trading di criptovalute in bancarotta. L'ex CEO è stato arrestato nelle scorse ore alle Bahamas su richiesta dei pubblici ministeri statunitensi ed è detenuto in custodia in attesa di un processo di estradizione. La ha accusato Bankman-Fried di aver orchestrato un piano per frodare gli investitori., con ilche mostra un balzo dell'1,53%; sulla stessa linea, si muove con il vento in poppa l', che arriva a 4.083 punti. Su di giri il(+3,3%); con analoga direzione, effervescente l'(+2,46%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+4,45%),(+4,04%),(+4,01%) e(+3,82%). I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,94%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 7,3%; preced. 7,7%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,4%)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,3%)14:30: Prezzi import, mensile (atteso -0,5%; preced. -0,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -680K barili; preced. -5,19 Mln barili).