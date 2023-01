Borse europee brillanti nella prima seduta del 2023, chiusa Londra

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Saipem

Tenaris

Iveco

ENI

Amplifon

DiaSorin

Juventus

De' Longhi

Mondadori

Webuild

Brunello Cucinelli

Alerion Clean Power

Mutuionline

Sanlorenzo

(Teleborsa) -, che hanno però registrato una giornata priva di grandi spunti e volumi a causa della chiusura di numerosi listini in tutto il mondo (Stati Uniti, Gran Bretagna, Irlanda, Singapore, Giappone, Hong Kong e Australia). Le azioni europee sono quindi entrate nel 2023 con un, dopo un anno di negoziazione difficile per l'aumento dell'inflazione, gli aumenti aggressivi dei tassi di interesse e l'aumento delle tensioni geopolitiche.La numero uno del, Kristalina Georgieva, ha avvertito che il", perchè "le tre grandi economie - Stati Uniti, UE e Cina - stanno tutte rallentando contemporaneamente".Un certo sollievo è arrivato oggi dai dati del, secondo la lettura di dicembre gli indici di S&P Global, che fa pensare che il peggio sia passato. "Le prospettive sono migliorate grazie ai segnali die a una marcata, nonché a un'attenuazione dei timori sulla crisi energetica dell'area, anche per gli aiuti governativi", si legge nel report.Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,46%. L'è sostanzialmente stabile su 1.823,8 dollari l'oncia. Forte rialzo per il(Light Sweet Crude Oil), che mette a segno un guadagno del 2,60%.In discesa lo, che retrocede a quota +210 punti base, con un decremento di 9 punti base, mentre ilriporta un rendimento del 4,55%.in luce, con un ampio progresso dell'1,05%, e svettache segna un importante progresso dell'1,87%., chiude in deciso rialzo il(+1,9%), che raggiunge i 24.158 punti, mentre, al contrario, chiude in retromarcia il, che scivola a 25.720 punti.Buona la prestazione del(+0,97%); come pure, in moderato rialzo il(+0,38%).Alla chiusura della Borsa di Milano, ilnella seduta odierna risulta essere stato pari a 0,87 miliardi di euro, in deciso ribasso (-18,11%), rispetto alla seduta precedente che aveva visto la negoziazione di 1,06 miliardi di euro; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,38 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,32 miliardi.di Piazza Affari, vola, con una marcata risalita del 5,01%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +3,29%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,27%.avanza del 3,18%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,55%.Pensosa, con un calo frazionale dello 0,65%.Al Top tra le azioni italiane a(+4,74%),(+4,29%),(+3,21%) e(+3,05%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -2,75%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,71%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,06%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,95%.