Seduta positiva per Piazza Affari, volano MPS e Saes Getters

(Teleborsa) - La, dopo oltre due anni di strategia Zero-Covid, e i segnali di, con un possibile allentamento della stretta monetaria in atto da parte della FED, continuano a spingere i listini globali in questa prima parte di 2023. Tuttavia - secondo Mark Dowding, CIO di BlueBay - "è lecito chiedersi se questo sia l'inizio di una tendenza in grado di plasmare il panorama nell'anno a venire, oppure un periodo diche continua a rappresentare un vento contrario per le valutazioni dei prezzi degli asset".La giornata è stata priva di grandi spunti e notizie. Sul, il tasso di disoccupazione italiano è passato al 7,8% dal precedente 7,9% (rivisto da 7,8%), mentre il morale degli investitori nella zona euro è salito per il terzo mese consecutivo a gennaio, ai livelli più alti da giugno 2022, pur rimanendo in territorio negativo, secondo l'indice Sentix A muovere i maggiori titoli di Piazza Affari contribuiscono le. In particolare, uno studio diimpatta su(a Underweight da Equal-weight, con prezzo obiettivo a 5,3 euro da 7,2),(a Underweight da Equal-weight con prezzo obiettivo a 29 euro da 31) e(a Underweight da Equal-weight con prezzo obiettivo a 17 euro da 19).beneficia invece degli apprezzamenti di(Neutral da Sell) e(top pick per il 2023)., che beneficia dell' annuncio di un accordo vincolante per ladel Nitinol alla società statunitense Resonetics per un prezzo di 900 milioni di dollari, pari a circa due volte la capitalizzazione di mercato.commenta che "la cessione del principale business (Nitinol) avviene a significativo premio (17 volte Ev/Ebitda) rispetto ai corsi di borsa".anche per, dopo che l'AD ha affermato che il processo di consolidamento in Italia dovrà necessariamente coinvolgere la banca senese, che è un pivot del settore.L'è in aumento (+1,01%) e raggiunge quota 1,075. Seduta in lieve rialzo per l', che avanza a 1.876,2 dollari l'oncia. Segno più per il(Light Sweet Crude Oil), in aumento dell'1,27%.Lofa un piccolo passo verso il basso, con un calo dell'1,05% a quota +197 punti base, mentre il rendimento del BTP a 10 anni si attesta al 4,18%.sostenuta, con un discreto guadagno dell'1,25%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,30%, e guadagno moderato per, che avanza dello 0,68%.Seduta positiva per il, che porta a casa un guadagno dello 0,81% sul; sulla stessa linea, iltermina la giornata in aumento dell'1,32%.Effervescente il(+1,88%); come pure, ottima la prestazione del(+1,98%).Nella Borsa di Milano risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,62 miliardi di euro, in aumento rispetto agli 1,54 miliardi della seduta precedente; mentre i volumi scambiati quest'oggi sono passati da 0,42 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,55 miliardi.Tra lea grande capitalizzazione, decolla, con un importante progresso del 5,56%.In evidenza, che mostra un forte incremento del 5,22%.Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio del 3,40%.Ben impostata, che mostra un incremento del 3,28%.Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,64%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,92%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,88%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,68%.Tra i(+6,34%),(+6,14%),(+5,46%) e(+5,34%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -2,08%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dell'1,28%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,26%.