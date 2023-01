Seduta mista in Asia, attesa per discorso Jerome Powell

Tokyo

principale indice azionario giapponese

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -, con l'esaurirsi del recente rally alimentato dall'ottimismo per una riapertura della Cina e mentre gli investitori attendono ulteriori segnali sulla politica monetaria degli Stati Uniti dal presidente della Federal Reserve, che parlerà nella giornata odierna.Intanto, il numero uno della banca centrale filippina ha detto che laper adeguarsi ai futuri aumenti dei tassi di interesse da parte della Federal Reserve americana sarà molto inferiore.Lieve aumento per la Borsa di, che mostra sulun rialzo dello 0,78%, proseguendo la serie positiva iniziata giovedì scorso; sulla stessa linea,fa un piccolo salto in avanti dello 0,50%. Sotto la parità (-0,21%)In lieve ribasso(-0,4%); pressoché invariato(+0,05%). In rosso(-0,82%); con analoga direzione, in frazionale calo(-0,26%).Tra le news provenienti dall'Asia, spicca la decisione dell'diper i visitatori sudcoreani. Si tratta della prima mossa di ritorsione contro le nazioni che impongono limiti COVID-19 ai viaggiatori provenienti dalla Cina. L'ambasciata adeguerà la politica in base alla revoca delle "restrizioni discriminatorie all'ingresso" della Corea del Sud contro la Cina, ha affermato sul suo account WeChat ufficiale.Seduta sostanzialmente invariata per l', che tratta con un moderato +0,14%. Sostanzialmente invariata la seduta per l', che scambia sui valori della vigilia. La giornata del 9 gennaio si presenta piatta per l', che mostra un esiguo +0,02%.Il rendimento dell'tratta 0,5%, mentre il rendimento delè pari 2,91%.Tra lepiù importanti dei mercati asiatici:00:30: Spese reali famiglie, mensile (atteso -0,5%; preced. 1,1%)00:50: Partite correnti (atteso 471 Mld ¥; preced. -64,1 Mld ¥)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,6%)02:30: Prezzi produzione, annuale (atteso -0,1%; preced. -1,3%)00:50: Prezzi produzione, mensile (preced. 0,6%).