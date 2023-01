Borse europee positive, attesa per dato inflazione USA

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) -. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Gli investitori attendono ulteriori segnali sulla salute economica degli Stati Uniti dalla lettura dell'di giovedì, che dovrebbe mostrare che l'inflazione è ulteriormente diminuita a dicembre rispetto al mese precedente, alleggerendo la pressione sulla Federal Reserve."Riteniamo che il dato di questa settimana dell'inflazione core dell'indice dei prezzi al consumo- hanno scritto gli analisti di PIMCO - Dopo il rialzo di 50 punti base (pb) nella riunione di dicembre, ci aspettiamo che la FED passi a rialzi di 25 pb all'inizio di febbraio, per poi fermarsi intorno al 5%".Oggi la BCE ha avvertito chesulla spesa reale dei consumatori dell'eurozona nei prossimi trimestri, mentre la Vigilanza di Francoforte ha comunicato che i coefficienti patrimoniali aggregati degli enti significativi dell'Eurozona (ovvero le banche vigilate direttamente dalla BCE) sono diminuiti nel terzo trimestre del 2022.Sul fronte italiano, l' ha comunicato che a novembre - rispetto al mese precedente - si registra una crescita delle vendite al dettaglio sia in valore sia in volume, mentre la ha detto che a novembre la crescita dei prestiti alle imprese da parte delle banche italiane ha registrato un ulteriore rallentamento.In mattinata sono arrivate diverse, che stanno avendo effetto sui movimenti dei titoli interessanti. Exane Bnp Paribas ha tagliato la raccomandazione sua "underperform" da "neutral", Berenberg ha abbassato il giudizio sua "hold" (TP a 20 euro da 22), Goldman Sachs è passata a "sell" su, HSBC ha ripreso la copertura dicon raccomandazione "reduce" e afferma un "hold" su, UBS ha incrementato il target price sua 22 euro da 16.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,073. L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,05%. Il(Light Sweet Crude Oil) continua gli scambi, con un aumento dello 0,47%, a 75,47 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +185 punti base, con il rendimento delche si posiziona al 4,07%.sostenuta, con un discreto guadagno dello 0,89%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,58%, e buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dello 0,83%.Lieve aumento per la, con ilche sale dello 0,40% a 25.465 punti; sulla stessa linea, piccolo scatto in avanti per il, che arriva a 27.575 punti.In frazionale progresso il(+0,46%); sulla stessa tendenza, poco sopra la parità il(+0,47%).di Piazza Affari, decolla, con un importante progresso del 4,30%.Ben impostata, che mostra un incremento del 2,93%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,80%.In luce, con un ampio progresso del 2,21%.I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -3,41%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,14%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,73%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,83%.di Milano,(+4,21%),(+2,89%),(+2,34%) e(+2,31%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,33%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,53%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,40%.Tra ledi maggior peso:10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,3%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,24 Mln barili; preced. 1,69 Mln barili)00:50: Partite correnti (atteso 471 Mld ¥; preced. -64,1 Mld ¥)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,6%).