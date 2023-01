Mercati europei positivi. Occhi su inflazione USA

S&P-500

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

Hera

Iveco

A2A

Nexi

Amplifon

Saipem

Unicredit

Banco BPM

IREN

Reply

Luve

Ascopiave

Brunello Cucinelli

CIR

Intercos

GVS

(Teleborsa) -sul mercato USA, per l'. Gli occhi degli investitori sono puntati sull'inflazione negli Stati Uniti, in calendario domani, giovedì 12 gennaio, per capire se ci sarà o meno un rallentamento nei rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,075. L'continua la seduta poco sotto la parità, con un calo dello 0,19%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,97%), che raggiunge 77,35 dollari per barile.Migliora lo(differenziale tra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco), scendendo a +184 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,03%.resta vicino alla parità(-0,12%), giornata moderatamente positiva per, che sale di un frazionale +0,45%; si muove in territorio positivo, mostrando un incremento dello 0,80%. Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dello 0,72%; sulla stessa linea, ilavanza in maniera frazionale, arrivando a 27.656 punti.Al termine della seduta della Borsa di Milano, risulta che ilnella seduta odierna è stato pari a 1,77 miliardi di euro, in rialzo del 5,26% rispetto ai precedenti 1,68 miliardi; mentre i volumi scambiati sono passati da 0,57 miliardi di azioni della seduta precedente agli odierni 0,59 miliardi.Tra idi Milano, in evidenza(+5,48%),(+5,20%),(+3,60%) e(+3,45%).Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su, che ha terminato le contrattazioni a -4,25%.In apnea, che arretra del 4,09%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,49%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dell'1,28%.Al Top tra le azioni italiane a(+5,04%),(+4,79%),(+4,04%) e(+4,01%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,81%.Spicca la prestazione negativa di, che scende del 3,31%.scende del 2,36%.Calo deciso per, che segna un -1,86%.Tra i dati10:00: Vendite dettaglio, mensile (preced. -0,3%)10:00: Vendite dettaglio, annuale (preced. 1,2%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,24 Mln barili; preced. 1,69 Mln barili)00:50: Partite correnti (atteso 471 Mld ¥; preced. -64,1 Mld ¥)02:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 1,8%; preced. 1,6%).