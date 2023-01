Wall Street positiva. Focus su inflation day ed earning season

Dow Jones

(Teleborsa) - Partenza positiva per la borsa di Wall Street, che conferma la buona performance del mercato americano dall'inizio dell'anno. Gli occhi degli investitori sono puntati sull', in calendario domani, giovedì 12 gennaio, per capire se ci sarà o meno un rallentamento nei rialzi dei tassi da parte della Federal Reserve.Ilnon ha fornito ulteriori indicazioni in materia di politica monetaria, intervenendo, la vigilia, ad un evento a Stoccolma , ma ha ribadito che per stabilizzare i prezzi occorrono anche decisioni difficili e impopolari da un punto di vista politico.C'è attesa anche per l', venerdì 13 gennaio, per capire quanto l'incognita recessione potrà pesare sugli utili delle aziende.Tra gli indici statunitensi, ilsale dello 0,38% a 33.831 punti; sulla stessa linea, l'avanza in maniera frazionale, arrivando a 3.935 punti. In moderato rialzo il(+0,24%); sulla stessa tendenza, leggermente positivo l'(+0,39%).Scivolano sul listino americano S&P 500 tutti i settori.del Dow Jones,(+2,15%),(+1,58%),(+1,40%) e(+1,39%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -0,90%.Poco mosso, che mostra un -0,83%.Sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,77%.Al top tra i, si posizionano(+6,05%),(+4,69%),(+3,92%) e(+3,92%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,20%.scende del 2,00%.Calo deciso per, che segna un -1,68%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,67%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:30: Scorte petrolio, settimanale (atteso -2,24 Mln barili; preced. 1,69 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 6,5%; preced. 7,1%)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0,1%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 220K unità; preced. 204K unità)14:30: Prezzi export, mensile (atteso -0,6%; preced. -0,3%).