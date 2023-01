Bond ENI, tutti i collocatori e le commissioni dell'emissione

ENI

Intesa Sanpaolo

UniCredit

Banco BPM

BNP Paribas

BPER Banca

Crédit Agricole

Banca Generali

Banca Popolare di Sondrio

Banco di Desio e della Brianza

Credit Suisse

Deutsche Bank

Equita SIM

FinecoBank

Mediobanca

(Teleborsa) -dida 1 miliardo di euro legata al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità. L'offerta si apre lunedì prossimo 16 gennaio e potrebbe salire a 2 miliardi in base all'andamento della domanda, con i titoli che garantiranno un tasso fisso non inferiore al 4,30% e non prevedono commissioni di sottoscrizione.sono il Gruppo(che per il collocamento può contare su Intesa Sanpaolo, Fideuram anche per il tramite di IW SIM, Intesa Sanpaolo Private Banking) eIlè composto da: Banca Akros - Gruppo(collocatore anche per il tramite di Banco BPM e Banca Aletti), BNL -, Banca Cesare Ponti, Banco di Sardegna,sono: Banca Cambiano 1884, Banca del Piemonte, Banca di Asti,, Banca Passadore & C., Banca Popolare di Bari (anche per il tramite di Cassa di Risparmio di Orvieto),, Banca Sella,, Iccrea Banca, La Cassa di Ravenna, Banca di Imola,(tramite Divisione Mediobanca Private Banking e CheBanca!).Ilpubblicato dalla società fornisce la stima delle spese totali legate all'emissione.ENI corrisponderà aidel collocamento una commissione di organizzazione, pariteticamente suddivisa tra loro, così composta: una partepari allo 0,25% del controvalore nominale delle obbligazioni emesse ed oggetto e una parte, a discrezione della società, pari allo 0,05% del controvalore nominale delle obbligazioni emesse.Per iè prevista una commissione di garanzia pari allo 0,30% del controvalore nominale delle obbligazioni garantite daciascuno di essi. Aispetta una commissione di collocamento pari all'1,45% del controvalore nominale delle obbligazioni da ciascuno di essi effettivamente collocate e assegnate.