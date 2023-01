Mercati europei cauti. Focus su banche centrali

Euro / Dollaro USA

Oro

spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

DiaSorin

Banco BPM

Amplifon

Saipem

Banca Generali

STMicroelectronics

Italgas

Stellantis

SOL

Alerion Clean Power

Sesa

Italmobiliare

Banca MPS

Credem

Carel Industries

ENAV

(Teleborsa) -, così come a Piazza Affari, orfani oggi di Wall Street chiusa per il. L'attenzione degli investitori resta concentrata sulle prossime mosse delle banche centrali sul fronte del rialzo dei tassi d'interesse. A tal proposito fari puntati sul World economic forum di Davos dove interverranno gli esponenti della Fed e della BCE.Sul mercato valutario, poco mosso l', che scambia sui valori della vigilia a 1,082. L'è sostanzialmente stabile su 1.916,8 dollari l'oncia. Sessione debole per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che scambia con un calo dello 0,53%: domani verrà diffuso il rapporto mensile dell'Opec.Sul fronte societario, riflettori su TIM con le voci di dimissioni in arrivo, già oggi, di de Puyfontaine, CEO di Vivendi . Focus su Maire Tecnimont che si è aggiudicata in JV un contratto ad Abu Dhabi.Avanza di poco lo, che si porta a +190 punti base, evidenziando un aumento di 3 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 4,06%.piatta, che tiene la parità, senza spunti, che non evidenzia significative variazioni sui prezzi; ferma, che segna un quasi nulla di fatto. Sosta sulla parità la Borsa di Milano, con ilche si attesta a 25.797 punti; sulla stessa linea, si muove intorno alla parità il, che continua la giornata a 27.935 punti.Tra lea grande capitalizzazione, ben impostata, che mostra un incremento del 2,24%.Tonicache evidenzia un bel vantaggio del 2,04%.In luce, con un ampio progresso dell'1,93%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,7%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -0,87%.Sostanzialmente debole, che registra una flessione dello 0,61%.Si muove sotto la parità, evidenziando un decremento dello 0,55%.Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,52%.del FTSE MidCap,(+3,47%),(+2,54%),(+2,38%) e(+2,05%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -4,26%.Sottotonoche mostra una limatura dello 0,98%.Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia.Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,61%.Tra i dati00:50: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,3%; preced. 0,8%)03:00: Produzione industriale, annuale (atteso 0,5%; preced. 2,2%)03:00: Tasso disoccupazione (atteso 6%; preced. 5,7%)03:00: Vendite dettaglio, annuale (atteso -7,8%; preced. -5,9%)03:00: PIL, trimestrale (atteso -0,8%; preced. 3,9%).